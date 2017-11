Traumhochzeiten, Tüll und Tränen

Boah .. wenn nicht gerade gekocht wird, wird geheiratet

– die Fernsehsender scheinen echt zu wissen, was die Zuschauer anspricht und was nicht.Also mir gefallen diese Hochzeits-Sendungen und ich fühle mich regelrecht angezogen - ganz klar der unglaublich aufwendig gearbeiteten Braut-Kleider wegen.Wenn ich an meine Hochzeit zurückdenke – wie bescheiden doch geheiratet und anschließend gefeiert wurde. Aus heutiger Sicht natürlich, für damalige Verhältnisse galt meine Hochzeit als „pompös“ - obgleich mein Braut-Kleid alles andere als bombastisch war. Eine schlanke A-Linie umschmeichelte meine damals noch recht schlanke Taille, die mir mein doofer Ganzkörperspiegel heute als vollschlank präsentiert.Ich erinnere mich, dass ich seinerzeit, der Mama wegen, großen Wert auf einen Schleier legte – was ja auch heute noch nicht aus der Mode gekommen zu sein scheint. Drei Meter war mein Schleier lang und ein wenig länger gebunden der wunderschöne Brautstrauß, der, wenn ich es noch richtig im Gedächtnis habe, aus veredelten Wildblumen bestand. Na ja – auf jeden Fall zierten auch Enzianblüten den Strauß und ..Tja, lang ist´s her – ungefähr auf den Tag 43 Jahre. Du liebe Güte, wie die Zeit vergeht ..Ach, ich hab da noch ein Foto von Tante Margrets Hochzeit gefunden, wie sie (in den Fünfzigern) mit Onkel Herbert für die Hochzeitsfotos fast bis zu den Waden im Grünkohl steht. Ja – das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen .. Hochzeitsaufnahmen im G r ü n k o h l.Egal – wie oder wo auch immer, Hauptsache das Erinnerungs-Foto war im Kasten und die Hochzeitsfeier, die selbstverständlich in den eigenen vier Wänden stattfand, gelungen. Wie gelungen diese und andere Feiern waren, davon erzählte mir Mama immer wieder gerne - nicht zuletzt von ihrer eigenen Hochzeit, die ihre Mutter sehr geschmackvoll, fast schon stilvoll ausrichtete.Ich könnte hier noch fortfahren .. aber .. interessieren würde mich auch eure Geschichte. Erzählt doch mal .. wie war eure Hochzeit – nur standesamtlich oder auch kirchlich? Im großen Rahmen oder eher im kleinen. Vielleicht gab es ja auch ein lustiges oder ungewöhnliches Erlebnis .. und vielleicht noch alte Fotos?!Ich bin gespannt!