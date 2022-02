Springlebendig in den neuen Tag - ich danke Euch !

So nette Kommentare und so viele herzerwärmende Privatnachrichten haben mich "erreicht" - und das im wahrsten Sinne des Wortes.Dafür möchte ich mich ganz ganz herzlich bedanken!!!.. wie wahr, lieber Dieter, aber sei versichert, es kümmert mich absolut nicht, was andere von mir denken. Es wäre mir viel zu anstrengend mich zu verrenken - was auch nicht meinem Naturell entsprechen würde.Mag schon sein, dass ich etwas dünnhäutig bin - insbesondere in Bezug auf Frechheiten, die auf keine Kuhhaut gehen. Aber ich denke, dass ich es hinkriege, mir ein dickeres Fell anzuschaffen. Schließlich will ich ja auch nicht aus den Augen verlieren, dass es "überall" sone und solche gibt.Bis dann :-))