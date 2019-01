Spot oder Spott

In dem Clipgerät ein junger Mann ins Schwärmen, wobei sich aber erst am Ende herausstellt, dass Kunde Burger-König den Burger meint und nicht das bildhübsche Mädel.Wenn ich das Mädchen wäre, wäre ich auch über die Werbung sauer vielmehr über die blöde Bemerkung des Mannes. Einen Burger statt meiner vorziehen .. hallo .. ich würde es ihm nicht verzeihen.Der Werberat dagegen sieht das aber aus einem ganz anderen Blickwinkel. Aus seiner Sicht ist der Spot sexistisch und die Frau im Slip, sorry, im Clip als Objekt sexueller Begierde dargestellt worden. Na ja, auf jeden Fall soll sie mit dem Burger gleichgesetzt und somit herabgesetzt worden sein – wenn ich das so richtig verstanden hab.