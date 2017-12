Schweden sagt "Ja" ..

Dass die Schweden vor dem Sex um Erlaubnis bitten müssen .. richtig so! Wo gibt es denn so was, dass man (oder Frau) „vorher“ nicht gefragt wird.Schließlich wird vor der ehelichen Verbindung oder Trauung, welche in der Regel vom Pfarrer, Pastor oder Standesbeamten vollzogen wird, ja auch gefragt ob man will.Ohne ein „Ja“ geht also nix! Weder bei ihr, noch bei ihm. Erst wenn beide ihr „Ja-Wort“ gegeben haben, wohlgemerkt vor Zeugen, darf das Paar sich küssen.Stichwort Zeugen. Ich glaube, die Schweden haben in ihrem Reglement etwas vergessen. Nirgendwo steht im Gesetzestext geschrieben ´Nur unter Präsenz von Zeugen darfst du zeugen`.Machen wir uns nichts vor – da kann doch jeder kommen. Ich meine, ohne Zeugen kann doch jeder behaupten, sie hätte ja gesagt. Und wenn wir mal ehrlich sind, wie oft sagt sie „nein“ und in Wirklichkeit meint sie „Ja“.Um aber beim Zeugen zu bleiben .. Zeugen sind wichtig und bei der Aufklärung von Sexverhalten oder besser gesagt von Sachverhalten von Bedeutung.Apropos Sachverhalt. Wenn auch ein wenig abschweifend - ich erinnere mich gerade an einen ganz speziellen Fall, ebenfalls aus Schweden stammend, bei dem es allerdings um einen Sachgegenstand geht.Es handelt sich um ein Boxspringbett von KNIKEA, welches angeblich ein schwebendes Liegegefühl vermitteln und ausgesprochen robust sein soll.Von wegen draufspringen und sich wohlfühlen. Ich kenne da nämlich Eine, die hat mit Einem in Einstimmung, genauer gesagt im gegenseitigem Einvernehmen den gefederten Unterbau testen wollen. Und? Weder der Federkern hat Stand gehalten noch der Ständer, also das Gestell. Der Hammer ist – die Reklamation wurde abgewiesen mit der Begründung, der erworbene KNIKEA-Schrank wäre ohne Anleitung, also zu einem Bett zusammengebaut worden.Åh min gud / Oh mein Gott, kann ich dazu nur sagen– da versteh mir einer die Schweden. Einerseits bestehen sie auf ein „Ja“, andererseits wird einem die Gelegenheit verwehrt, ein deutlich wahrnehmbares „Jaaaaaaaaaaa“ von sich zu geben.