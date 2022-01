Schilder-Gendern

Frau Ottilie Scholz war über zwei Wahlperioden vom 13. Oktober 2004 bis zum 21. Oktober 2015 Oberbürgermeisterin der Stadt Bochum. Über Jahre konnte sie quasi unter diesem Schild Schildluder .. Schindluder treiben, ohne sich auch nur ein einziges Mal über den „Schildbürgerstreich“ zu echauffieren.Warum auch, warum sollte sie sich über den „Oberbürgermeister“ aufregen oder ärgern, wo sie den Altmeister doch mochte. Ernst-Otto Stüber war bis 2004 Oberbürgermeister, trat dann aber aus Altersgründen nicht mehr an und überlies das Amt liebend gern der jungen Deern.Von Gendern ebenso keinen blassen Schimmer wie von Geldern, vor allem, die einem nicht gehören, ich erinnere an das Verlustgeschäft mit dem Cross-Border-Leasing-Vertrag, als sie noch als Kämmerin aktiv war und mit Ernst-Otto die Kammer teilte, blieb das Hinweisschild (Foto) und etliche andere Schilder also einfach stehen.Warum auch nicht – zum einen gab es seinerzeit noch kein gendern und zum anderen wären durch Austauschmaßnahmen von Schildern oder Aushängeschildern ein Schildermeer sowie noch mehr Kosten für den eh schon gebeutelten Steuerzahler entstanden.Es bleibt also alles beim Alten. Thomas Eiskirch ist seit 2015 Oberbürgermeister der Stadt Bochum und ein echter „Genderman“.