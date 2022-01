Radau in Gronau

In der Nähe von Gronau ist von einer Windkraftanlage, die eine Höhe von 240 Meter aufweist, ein Flügel abgebrochen .. was sicherlich nicht lautlos vonstatten gegangen ist.Als Laie frage ich mich, wie kann so etwas eigentlich passieren? Da muss doch was mit den Umdrehungen nicht stimmen – und mit der Beständigkeit. Offenbar haben Windräder keine große Ausdauer, was die Rotation angeht. Na ja .. nichts hält ewig, und so ein Windrad offensichtlich erst recht nicht.Wäre es aus diesem Grund nicht sinnvoll, alte Windräder gegen neue auszutauschen - so von Zeit zu Zeit, bevor nichts mehr davon übrigbleibt?Wenn auch die Polizei das Gelände am Absturzort weiträumig abgesperrt hat und das zweite, baugleiche Windrad sicherheitshalber abgeschaltet wurde, das hätte gewaltig ins Auge gehen können .. meine ich.Immerhin soll ein Jogger-Pärchen unterwegs gewesen sein, welches sicher nicht nur vor dem Lärm weggelaufen ist.Windräder sind also nicht ganz ohne - und trotzdem entstehen immer mehr Windfarmen. Aber ist es nicht so, dass da, wo Farmen sind, man der Sicherheit halber auf Farmer treffen sollte .. oder zumindest doch auf den einen oder anderen Rancher? Nicht etwa, dass so ein maroder Flügel einen Rancher treffen sollte, statt auf einen ahnungslosen Jogger, so habe ich das nicht gemeint.Ich finde es halt megagefährlich, solch Windradparks oder -farmen sich selbst und dem Wetter, dem Sturm zu überlassen und vor allem den Orkan-Böen. Das kann doch nur in die Windhose geh´n.