Präsident Putin - auch nur ein Mensch?

Ob er überhaupt noch mitbekommt, was er da anrichtet, der Herr Putin?

Für was immer er sich auch hält, er ist kein Held und wird auch niemals einer sein. Ich versuche mir vorzustellen, wie es ihm wohl geht, wie er sich fühlt, wenn er sich nach einem Tag harter Geistes-Arbeit in sein Bett´chen legt, friedlich in sich einschläft, während kleine Kinder in den Armen von Mama und Oma in einem U-Bahn-Schacht versuchen in den Schlaf zu finden.Die Ukraine – ein wundervolles Land, von eiskalten Wintern, utopisch heißen Sommern und einer packenden Kultur geprägt .. Russlands Herrscher kann nicht ernsthaft wollen, dass die Sonne im Rauch aufgeht und im selbigen untergeht. Kein Vogel wird mehr singen, keine fröhlichen Kinderlieder werden mehr erklingen. Ortstypische Kastanienbäume, die sonst in zartem Grün erblüh´n – werden sie in Flammen aufgeh´n?Herr Präsident – bitte, bitte – versuche er zufrieden zu sein .. mit dem was er hat. Glaubt er, er wird glücklicher sein, wenn „Brüder und Schwestern“ ihr Leben für die Freiheit lassen, Frauen und Kinder aus ihrer Heimat flüchten müssen?Ein Präsident ist doch auch nur ein „Mensch“, oder nicht?