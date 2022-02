Omikron-Variante besonders ansteckend

besonders ansteckend ist, das kann man wohl sagen, oder?So viele Menschen sind derzeit erkrankt, quälen sich mit Husten und Schnupfen und Gliederschmerzen herum, ähnlich wie bei einem grippalen Infekt.Die anhaltende Müdigkeit sei besonders bedrückend, teilte mir eine Bekannte am Telefon mit und dass sie sich vor Müdigkeit kaum auf den Beinen halten kann.Als ich nachfragte, wo sie sich den Virus denn wohl eingehandelt haben könnte, reagierte sie beinahe aggressiv. Na ja – sie war halt sauer, was ich auch verstehen kann – wenn man `geboostert´ ist und sich auch sonst an alle Regeln hält.Nach der kurzen Unterhaltung mit ihr machte oder mache ich mir so meine Gedanken. Besonders über den Mund-Nasen-Schutz, der offenbar doch nicht so schützt wie die Virologen beteuern.Zum Glück bietet das Impfserum ausreichend Schutz. Nicht auszudenken, wie der Krankheitsverlauf sich ohne diesen Schutz darstellen würde.