Ohne Gas nix los

Muss man sich als Otto-und-Liesel-NormalverbraucherIn da nicht fragen `wie kann das sein´? Wenn auch der russische Staatskonzern Gazprom den Gas-Fluss kontrolliert, dann kann dem „End-Versorger“ doch nicht entgangen sein, dass dringend Nachschub benötigt wird. So ein Speicher ist doch nicht von heute auf morgen leer, oder?So wie ich das verstehe, hat das russische Regime schon seit längerem kaum Dringlichkeit verspürt, die Kapazitäten aufzufüllen, während die Verantwortlichen offensichtlich kaum Durchblick verspüren .. was zur Folge hat, dass die Menschen im kommenden Winter fast erfrieren.Ganz ehrlich, soll mich nicht wundern, wenn man in Bayern wie Ochs vorm Voralberg steht .. und nix mehr versteht, bei den ganzen Firmenverflechtungen und -verpflichtungen .. und was weiß ich wer da alles so mitwirkt und profitiert.Auf jeden Fall wird es so sein, wenn es denn hart auf hart kommt, dass Österreich Bayern mit Gas aushelfen wird, damit niemand friert. Mit Gas aus Deutschen Landen – so habe ich es zumindest verstanden. Tja – wer nimmt, der muss auch geben, wie im richtigen Leben.Außerdem wird es in Österreich eh bald kein russisches Gas mehr geben .. nur noch grünes.Grünes Gas aus grünem Gras - vielmehr aus dem, was da drauf liegt.Hihi .. "Aus Sch.... Geld machen", das passt doch. Besonders zu dem einen und anderen ............... !