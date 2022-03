Nur mal (vor)laut gedacht

Best friends – Schröder und Putin

Die ganze Zeit frage ich mich schon, also seit Kriegsbeginn, ob der Altkanzler denn überhaupt keinen Einfluss auf seinen Freund Putin hat.Ich meine, so ein friedbringendes Gespräch unter „Freunden“, das muss doch möglich sein. Schließlich geht es um die Menschen in der Ukraine, die einfach nur in Frieden leben und frei sein wollen.Der Altkanzler und seine junge Frau, die ja nicht nur in Saus-und-Braus, vielmehr auch in Freiheit leben und unvorstellbaren Luxus genießen .. als gute Freunde Putins müssten doch gerade die auf ihn einwirken können – sollte man meinen.Oder hört bei „Krieg“ die Freundschaft auf? Für den Kriegstreiber natürlich.Obama hat einmal behauptet, mit Putin könne man nicht reden, der Mann würde nur lügen. Von best friends war da nie die Rede. Verständigungsprobleme gab auch Frau Merkel bekannt, welche seinerzeit schon bemerkelte, dass Putin in seiner ganz eigenen Welt lebt.Ich wünsche mir so sehr, dass Gerhard Schröder alles drangesetzt hat zu vermitteln, falls er denn zu einem Vermittlungsversuch nach Moskau gereist ist und nicht womöglich nur zu einer Feierlichkeit - mit viel Champagner und Wodka.