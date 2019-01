Naturschutzgebiete / Feuchtgebiete

Kein Problem für mich. Auch über nicht vorhandene Müllbehälter in Feuchtgebieten, im Moor oder am See wundere ich mich nicht, sind ja schließlich Naturschutzgebiete.Und für den Fall, dass wirklich einmal Restmüll anfällt, nehme ich den einfach wieder mit.Dass Hundehalter seit Erfindung des Kot-Beutels ein Problem mit fehlenden Müllbehältern in Wäldern und überhaupt in Naturschutzgebieten haben, kann ich nicht nachvollzieh´n. So weit ich mich erinnere, haben da noch nie Müllkörbe oder ähnliches gestanden. Kann man seinen geliebten Vierbeiner eigentlich nicht anerziehen, für´s AA-machen in die Büsche zu gehen?Mal ehrlich Leute, ihr spinnt doch. Wenn ihr den Kack-Beutel in die Botanik schmeißt, dann könnt ihr den kleinen oder großen Kacker auch direkt dort reinmachen lassen - oder nicht?