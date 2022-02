Myheimat – Ein Onlineportal von Laien erstellt

“ gibt, wo man seine Bilder und Texte zur Veröffentlichung anbieten kann.Wer gerne fotografiert und ebenso gerne seine Fotos vorführt, der kann und darf hier nach Herzenslust und Laune posten. Kostenfrei! Die dafür vorgesehenen Rubriken, wie beispielsweise die Rubrik „Bildergalerien“ oder die Rubrik „Schnappschüsse“ zeigen auf, wo man sein Foto beziehungsweise seine Fotos am besten unterbringt - oder unter die Leute bringt;-))Aber es gibt da auch noch andere Rubriken.Wer gerne seinen Beitrag zu Themen wie Politik, Kultur, Sport, Natur leisten möchte, auch hierfür werden entsprechende Rubriken angeboten.Das Angebot ist also reichlich – und ich habe längst nicht alles aufgezählt.Für welches Thema man sich auch entscheidet – sei es einfach seine Gedanken loszuwerden oder über das Wetter und seine Kapriolen in Wort oder Bild (oder beides,-) zu berichten, es bleibt jedem selbst überlassen.Für mich persönlich ist es sehr wichtig, den Humor nicht aus den Augen zu verlieren - ich mag es, "Gute-Laune" zu verbreiten und hoffe, dass mir das mit dem einen und anderen Beitrag auch gelingt und dass man nicht jeden Beitrag von mir allzu ernst nimmt.