Modewörter

.. und andere Freizeitklamotten.Gar nicht so einfach, einen richtig schicken und dazu noch eleganten Pullover ausfindig zu machen. So erlebe ich es zumindest.Seit einiger Zeit bin ich auf der Suche nach einem Pullover, der nicht nach Homedress oder Sweatshirt oder Sportswear aussieht.Was ich suche? Also ich wünsche mir etwas festliches. Ich dachte da an ein Festive Sweater, bevorzugt mit Strass und Glitter.Mag ja sein, das so ein lässiger Hoodie ein Must-have für jeden Streetwear-Fan ist, aber im Moment ist mir nicht einmal nach einem trendigem Zip-Knits. Ja und von den Rippstrick-Varianten fühle ich mich auch nicht so recht, eher schlecht angezogen. Absolut nicht leiden kann ich diese Modelle mit Polokragen, ich finde sie einfach nur uncool und ganz ehrlich - ich kann sie auch nicht tragen. Stehen mir einfach nicht .... was es für mich nicht einfacher macht. Okay. Marine-Streifen sind back – und ich frage mich, waren die überhaupt jemals weg?? Horizontale Stripes in blau-weiß oder schwarz-weiß werden doch schon seit Jahren getragen, aber angeblich trägt man sie jetzt cooler - indem man das Key-Piece lässig über die Schultern legt und knotet .. ach .. und nebenbei bemerkt, gänzlich out ist Crochet.Vollkommen out sollen ja auch Crewe-Neck-Pullover sein .. hm .. na ja, vielleicht fällt mir ja noch was anderes ein. So what - ansonsten zieh ich mir ein Kleidchen an - über die Cut-outs freut sich mein Ehe-Mann.