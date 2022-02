Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an ..

Aber – man muss auch gesund sein, um am Leben Spaß zu haben - und fit. Wer fit ist, ist agil – und wer agil ist, ist beweglich. Und wer beweglich ist, ist auch beweglich im Kopf. Von daher bewege ich mich viel an der Luft .. bin also dauernd draußen - und im Sommer eigentlich den ganzen Tag über.Auch jetzt noch, mit „Sechsundsechzig“, fühle ich mich jung wie in jungen Jahren. Na ja .. nicht gerade wie „Sechzehn“ .. aber wie Sechsundfünfzig, das kommt schon eher hin ,-)Im Vergleich zu früher hat sich weder mein Modegeschmack geändert, ich liebe Jeans wie eh und je, noch hat sich was an meiner Ansicht geändert, was das Tages-Make-up betrifft. Nur Fettcreme ins Gesicht – so was gibt es bei mir nicht. Viel zu gerne benutze ich Lippenstift.Was sich auch nicht geändert hat, nicht im geringsten, meine Auffassung zum Putzen. Bei mir muss immer alles blitzeblank sein. Im Haus, am Haus, außer im Garten, da darf es so richtig schön „bunt“ zugeh´n.Na ja – ich denke jeder hat irgendwo s-einen Fimmel oder eine Macke. Ja und - so what?! Damit lebt es sich doch auch gut ;-)Nun will ich aber das Wichtigste nicht vergessen.Verliebt bin ich immer noch .. und das in den eigenen Mann. Mit allen Höhen und Tiefen sind wir durchs Ehe-Leben gegangen und haben auch in schwierigen Zeiten wie die Kletten aneinander gehangen.Ja – mit 66 Jahren, da fängt man nicht mehr von vorne an .. da hängt man, so Gott will, noch eine paar schöne Jahre hinten dran.