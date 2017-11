Mir stinkt´s

Jetzt brat mir doch einer ´nen Apfel

Man kann es aber auch übertreiben, mit der Beweih(nachts)räucherei. Die Industrie glaubt wohl, die schutzlosen Normalverbraucher mit Geruchs- beziehungsweise Geschmacksverstärkern überschütten zu müssen.Alles, aber auch alles, riecht oder schmeckt nach Zimt, Tannenduft, Nelken. Das kann doch nicht normal sein. Und „gesund“ kann es auch nicht sein, dass Klopapier nach Tannennadeln riecht. Soll einen echt nicht wundern, wenn es da am Popo so unangenehm piekt - hihi, ein kleiner Scherz von mir.Riecht .. ähm .. reicht nicht, dass Verräucherkegelchen und -stäbchen das ganze Haus vernebeln, mischt sich auch noch „Winterduft“ aus dem Bad ein.Hallo???? Ich hab es satt, Klosteine ins Becken zu hängen, die wie Dominosteine schmecken .. riechen. Bin es leid, Seife in Lebkuchenform zu benutzen, mich mit Glühwein-Duschgel zu waschen und Shampoo zu benutzen, dass wie Marzipan riecht. Ich will keine Handcreme mit Rumaroma und erst recht keine gepunschte Bodylotion, die mich wie ein Christstollen aussehen lässt. Meine Haut ist übersät mit Rosinen .ops.. mit Pusteln und von dem aufdringlichen Vanille-Duft ist mir schlecht.Mir reicht´s - ich hab die Nase allmählich gestrichen voll und frage die Industrie, was der Blödsinn eigentlich soll!!