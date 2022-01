Melatonin, ein Schlafhormon, das es in sich hat

Als Spray ist es rezeptfrei erhältlich und direkt anwendbar. Wunderbar, dachte ich, ein kurzer Sprüher, man kommt zur Ruh´ und die Äuglein fallen zu.So ungefähr war es dann auch. Ich zählte deutlich weniger Schafe als sonst .. und ratzte wahrhaft durch bis zum nächsten Morgen "Neun Uhr" - stell man sich das mal vor.Aber dann. Ach du liebe Güte – die Schwere im Kopf und das Gefühl, alles andere als ausgeruht zu sein drückten mich zurück auf die Matratze. Ich kuschelte mich nochmal in mein Kissen und schlief für eine weitere Stunde ein. Könnten auch zwei gewesen sein.Bestimmt hätte ich auch noch länger geschlafen, wenn ein Albtraum mich nicht aus dem Tiefschlaf gerissen hätte. Vor meiner Haustür, in der Einfahrt und auf der Straße lagen überall zerlegte und zersägte Bäume – der Anblick der Stumpen war mehr als grauenvoll.Von mir ein ganz klares „Nein“ zu solchen Mitteln oder sogenannten Einschlafhilfen. Nie wieder nehme ich so was ein! Weder als Spray noch als Gummibärchen!