Bis dato habe ich wahrhaftig noch niemanden angetroffen, der im Laden/Geschäft, in der Praxis .. na ja .. halt überall da, wo zwingend Maskenpflicht besteht, keinen Mund-Nasen-Schutz trägt. Manche tragen sie sogar unter der Nase wollte ich schon schreiben, hihi, … nochmal von vorn. Manche tragen sie sogar unter freiem Himmel, im Wald und auf der Heide. Zur eigenen Sicherheit natürlich, aber auch um andere zu schützen. Okay - das ist zwar nett, aber nicht nötig, finde ich. Ich trage draußen ja auch keine. Nicht etwa aus Rücksichtslosigkeit oder so – ich denke, frische Luft kann der Lunge und der Gesichtshaut nicht schaden.Okay. Ich stelle also fest, es funktioniert mit der Einhaltung der Maskenpflicht, viele Menschen tragen sie aus Angst, sich den Virus einzufangen.Und was ist damit, mit dem Hundeschitt, der, wie das Foto wiedergibt, zu Hauf da direkt an der Straßenbahnhaltestelle liegt, ist der etwa nicht virenbelastet? Wie selbstverständlich, als wäre es das normalste der Welt, lässt der Halter, der sonst so auf Korrektheit setzt und die Maske aufsetzt, den Hund einfach machen, ohne sich Gedanken über das Risiko zu machen.Leude - Hinterlassenschaften von Hunden können mit krankmachenden Erregern belastet sein .... aber offensichtlich stört das kein …