Liebesgeflüster aus der Waschmaschine

Nach einer halben Stunde Waschzeit war es dann so weit. Das Signal kündigte an, dass ich die Wäsche entnehmen kann. Aber so einfach und problemlos sollte der sonst so kinderleichte Vorgang nicht vonstattengehen. Die Wäscheteile hatten sich zusammengetan, in Form eines Wäscheknäuls einen regelrechten Komplott gebildet. Das heißt, ich kam nicht an die Einzelteile heran.Die Satinschlafanzughose, welche sich schon lange vom engelhaften Nachthemdchen angezogen fühlt, hatte offensichtlich die Gunst des sparsamen Waschprogramms genutzt und sich dem Hemdchen genähert. Engumschlungen, enger geht’s gar nicht, fand ich die beiden vor, wobei das eine Bein der Hose das überaus zarte Hemdchen regelrecht in den Schwitzkasten nahm. Das andere Hosenbein, keine Ahnung wie es das geschafft hat, schlängelte sich durch die Trägerchen hindurch und bildete am Ende einen Knoten.Vorsichtig versuchte ich die beiden miteinander Verknüpften auseinanderzubringen – was mir aber nicht gelingen sollte. Der Spitzen-BH hatte sich eingemischt .. oder besser gesagt, eingeharkt! Wie er das hingekriegt hat, sich im Hemdchen einzuhaken und mit dem anderen Häkchen am Tanga festzukrallen – ich war sprachlos. Was nutzt auch alles Zetern und Fluchen – ich war damit beschäftigt, das zweite Bettsöckchen zu suchen. In einer Unterhose hatte es sich versteckt – und die andere Socke? Ich vermute, dass sie im Abflussschlauch feststeckt .. auf jeden Fall ist sie weg.