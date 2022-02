Können wir Corona loslassen?

Täglich, wenn nicht sogar stündlich, erreichen uns Mitteilungen über viele Ansteckungen. Zeitgleich aber auch, dass nur wenig schwer Erkrankte darunter zählen.

Haben wir es etwa geschafft? Ist die Zeit gekommen, von Corona loszulassen? Ich habe gerade das Gefühl, als würde Corona seinen Schrecken, gleich ob von der Politik ausgelöst oder auch nicht, verlieren. Aber vielleicht täuscht mich auch mein Gefühl – und die Menschen haben einfach nur die Schn….. voll.Die schnelle oder schnellere Verbreitung der Omikron-Variante zeigt einen deutlich milderen Verlauf. Infizierte beklagen grippeähnliche Symptome wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen.Und genauso erlebe ich es derzeit, das heißt, ich kenne kaum noch jemanden, der sich nicht angesteckt hat und diese Symptome anführt.Könnte es sein, dass die Pandemie bald vorbei ist und wir auf dem Weg zu mehr Normalität sind?Normalität – was sich so schön nach einem normalen Leben anhört, ist leider für viele Menschen zum Albtraum geworden. In welche Normalität sollen Betroffene, die ihre Existenz verloren haben, Kinder an ihrer Seite, die seelische Schäden davontragen, zurückkehren?Mit Blick auf ein gespaltenes Land und viele zerstörte Existenzen wird mich der Schrecken des Virus noch lange begleiten, und nicht nur mich, da bin ich mir sicher.Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese Pandemie in Deutschland anders „verstanden“ worden wäre, wenn da nicht das Problem mit einsetzbaren oder besser .. verfügbaren Fachkräften und Pflegekräften wäre. Und das nicht nur auf den Intensivstationen, sondern überhaupt in diesem kranken oder katastrophalen Gesundheitswesen. Ob es der jetzige Gesundheitsminister besser macht, man wird seh´n. Tut mir leid, aber ich kann dieses Genuschel nicht mehr hör´n .... und auch nicht verstehen.Letzen Endes – Corona wird noch lange in den Köpfen spuken. Und ob es so sein wird wie vorher – keine Ahnung. Auf jeden Fall „anders“. Was mir persönlich am meisten durch den Kopf geht – das sind die Kinder, die armen Kinder.