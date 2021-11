Klimawandel oder Klimakterium

Aber zum Glück gibt es nicht nur Klimakiller. Freuen wir uns über Klimaretter, die sich für prädestiniert halten. Erd-Ärzte, benannte Planetoiden sind bemüht dem Himmels-Körper frische Luft einzuhauchen. Aber in was, wenn keine Lunge da ist??Also ich will gerne glauben, dass das Klima zu retten also noch zu retten ist, habe bei der Menschheit allerdings so meine Zweifel. Aber so genau weiß das ja auch niemand. Nicht einmal die Wissenschaftler und Klimaforscher können voraus-sagen, wann genau das Klima nicht mehr zu retten ist und ob da überhaupt noch was zu machen ist.Kaum zu glauben, dass die Treibhausgase in der Atmosphäre immer weiter zunehmen, obgleich man seit Jahr und Tag bemüht ist, oder nicht, für ein besseres und gesunderes Klima auf Erden zu sorgen und darüber hinaus also sich alle Forscher einig sind, dass die Auswirkungen immer gefährlicher werden - wenn die Erderwärmung über 1,5 Grad geht.Was nutzt es, wenn Greta anregt und die halbe Welt auf die Straße geht – den Unverantwortlichen aber das Klima und überhaupt die Umwelt am Hintern vorbeigeht?Da können die Schönen und Reichen, die Macht- und Geldgierigen sich noch so über ihren Reichtum freu´n, das Unvermögen werden sie noch am eigenen Leibe verspür´n. Nämlich dann, wenn alles, die eigene(n) Insel(n) im indischen Ozean, Juwelen, Brillanten und Diamanten, die Dutzend Nobel-Karossen, die Millionen und Milliarden auf den Konten keinen Wert mehr haben.Also – auf nach Mallorca oder Menorca, wenn möglich und wer kann. Es könnte das letzte Mal sein. Sorry, aber bisschen Sarkasmus muss sein.