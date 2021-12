Hunde im Urlaub

Auch Hunde brauchen mal Urlaub - von den nervenden Kindern, dem genervten Frauchen, der räudigen Hundedame von nebenan und dem Kläffer schräg gegenüber. Wie gut, dass es Hunde-Hotels gibt, die den Wünschen der Vierbeiner absolut nachkommen und sich total auf die Eigenwilligkeiten der Lieblinge eingeschossen haben.Erst neulich erzählte mir ein etwas schräger Nachbar, der von schräg gegenüber, dass er seinen Köter (ein echter Nervtöter) in das 4-Sterne-Hunde-Hotel, dem vornehmen „La Bra ´dor“ (auf Rügen) ein- vielmehr umquartieren musste, weil dem verhätschelten Vierbeiner die Hunde-Pension „Zum kleinen Schnauzer“, in Bad Tölz, nicht behagte. Der Hund, völlig aus dem Hunde-Häuschen geraten über das erstklassige Hotel und aller feinstem Filet Mignon, vorgesetzt im hundefreundlichen Speise-Restaurant, vermochte auch alle anderen hundgerechten Annehmlichkeiten unartgerecht genießen und tat sein Herrchen überhaupt nicht vermissen – wollte „Herrchen“ mir weismachen.Auf gut Deutsch: Der faule, vollgefressene Rüde hing über Stunden in der Hängematte am Hunde-Strand ´rum, ohne sich jemals dafür krumm gemacht zu haben. Übrigens machen. Klar, dass der alte Kacker nicht weit brauchte, zum stinkfeinen Hunde-Klo. Schließlich hat Herrchen für den „Komfort vor Ort“ ordentlich blechen müssen.Des weiteren klärte mich der Nachbar und Hundenarr darüber auf, dass niemals Blech im exquisiten Etablissement gesprochen wird, schon gar nicht vor den Welpen, und dass man hässliche Worte, wie Zwinger oder Wachdienst, dort absolut nicht kennt. Na - ist das nicht toll?Außer einer Biskuit-Bar soll es sogar ein eigenes Spielzimmer geben und täglich frisch aufgeschüttelte Hundebetten, einen Spielplatz zum Zeitvertreiben und ein Hunde-Pool zum Kraulen. Ja - und der examinierte Super-Dog´gi-Coach soll immer und stets sein Bestes geben, besonders wenn es darum geht, dem aufgeblähten Bello den vollgefressenen Bauch zu massieren.Ganz ehrlich? So sehr ich auch Hunde liebe, ich schwöre, ich mag Hunde wirklich, bin sogar Pate, aber im Nachhinein frage ich mich, ob Herrchen nicht auch mal „Urlaub“ machen sollte. So für ein paar Monate, unter ärztlicher Aufsicht, mit therapeutischer Betreuung…