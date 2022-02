Haarige Satire

Wenn mir die Friseurbranche auch nicht fremd ist .. aber ehrlich gesagt finde ich manche Bezeichnungen doch schon ein wenig „befremdend“, um nicht zu sagen „haarsträubend“ !Der Einfallsreichtum ist wirklich so was von ideenreich, da muss man erst einmal drauf kommen.Besonders haarschöpferisch finde ich "Moni´s Haarmoni". Übrigens eine Bekannte von mir, die es haargenau auf den Punkt gebracht hat. Nur um eine Haaresbreite wurde sie von einem Konkurrenten, oder besser gesagt vom Kollegen um die Ecke verdrängt. In großen Lettern lockt Herr Krause neuerdings in die „Haarkrause“ …Nun denn - was so ein richtiger Haardesigner ist .. der liebt Haare wie keiner. "Love is in the hair" .. , das sagt alles oder? Wer will da nicht lieber heute als übermorgen einen Termin bekommen?!Aber – es werden da auch noch ganze andere Namen verliehen, mitunter zum Haareausraufen. „Betty´s Haarspray-Dose“ zum Beispiel. Okay – will mich nicht weiter zu der Zweideutigkeit äußern. Vielleicht will Betty ja auch nur eindeutig, also deutlich auf ihr Talent aufmerksam machen ….Richtig niedlich find ich neben "Salon Haarndrang“ den „Coiffeur Haarbicht“ und amüsiere mich über "Hairdresser Kamm in“ köstlich. Die Spitze ist „Barbier Drosselbart“ .. der Beiname ist wirklich stark.Nun ja - wie ihr feststellt, Friseure mögen Wortspiele – und ich versichere, hier ist keine krehaartive Namensgebung von mir an den Haaren herbeigezogen,-)