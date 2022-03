Gibt es keine Naturfreunde mehr?

Die Sonne lockte mich heute wieder vor die Tür .. schöne Motive gibt es auch hier im Revier.Ich musste gar noch so weit gehen und blieb vor einem Baum stehen, der mit seiner Blütenpracht schon seit Tagen so richtig auf den Putz haut. Beim Anblick der vielen Schmetterlinge blieb ich stehen und sofort wurde mir klar, hier bleibe ich noch lange stehen - auf jeden Fall etwas länger.Noch nie ist mir ein Zitronenfalter vor die Linse gekommen - diesmal sollte es gelingen. Aber so flatterhaft wie der Schmetterling, das kleine Ding nun mal ist oder war, wurde auch diesmal nichts daraus.Also zoomte ich den einen und anderen Falter heran und freute mich wie ein kleines Kind über das tolle Foto, welches mir gelang. Sah bestimmt seltsam aus, wie ich da so herumsprang.Gewundert habe ich mich im Nachhinein über das Desinteresse der Passanten. Hundehalter, Jogger gingen zügig vorbei, den jungen Müttern waren die Falter wohl auch einerlei. Eine Mutter mit Kinderwagen hatte ihrem Smartphone viel zu sagen ..