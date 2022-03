Friday for Future - Kampf für eine lebenswerte Zukunft

Das Thema hatte ich zwar schon mal angeschnitten, allerdings bin ich nicht darauf herumgeritten.Von daher würde ich gerne nochmal dieses leidliche Thema ansprechen und nachfragen, ob es euch vielleicht möglich wäre, gegen die Vermüllung unseres direkten Umfeldes, und eures natürlich, vorzugehen.Vor der einen und anderen Schule sah es mal wieder verheerend aus, was ich so vom Auto aus erkennen konnte. Natürlich nicht nur da, is´ doch klar. Mc. Müll und anderer liegt überall herum, was anderes zu behaupten wäre echt unfair - und dumm. Also nehmt es mir, der Omma, nicht krumm.Kurz und gut .. na ja .. wäre echt toll, wenn ihr was dagegen unternehmen könnt´.Vielleicht an einem anderem Freitag .. auf die Straße geh´n???Stellt euch einfach mal vor, ihr kriegt es wahrhaft hin und bekommt die Klimakrise in den Griff - natürlich mit Hilfe der Politik und unter der Voraussetzung, unverzüglich mit der Aufforstung und Bewaldung zu beginnen. Ich sehe jetzt schon mit Freude einer blühenden Kultur-Landschaft entgegen, wo Bienen euer Überleben auf diesen Planeten sichern.Was meint ihr - für eine "saubere" Umwelt zu kämpfen, das lohnt sich doch für euch und eure Zukunft, oder?