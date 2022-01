Fifty Shades Of Grey

Wenn die Beiden nur mal gebührend Anstand an den frühen Tag gelegt hätten. Aber nein – was ich da hinterrücks vernehmen musste, war so was von unter aller Kanone …Die beiden „Schrullen“ hatten wohl ihre Meinung über Kleidung und Schminke, die sie nicht hinterm Berg oder hinter der Backtheke halten wollten, hetzten und stichelten dermaßen gegen die junge Frau, dass mir echt heiß wurde.„Wie kann man nur so rumlaufen. Wo die arbeitet die denn….“. Mit dem Schlusssatz oder Nachruf „mehr Parfum ging wohl nicht“ platzte mir dann der Kragen und ich legte los.Was ich von mir gab, will ich hier gar nicht widergeben – darum geht es ja auch nicht.Ich beschreibe nur mal kurz, worüber die beiden Joggingbuxen-Ladys sich so echauffierten. Über eine bildhübsche Frau mit einem megatollen Haarschnitt. Sie trug eine Fity-Shades-of-Grey-Maske (eine Maske mit Spitzenmotiv) einen karierten Rock, darunter eine blickdichte Strumpfhose .. und Stiefel, glaube ich. In Erinnerung ist mir noch die Lederjacke mit Nieten geblieben und ein Schal, den sie schwungvoll umgebunden hatte.Schade .. hat echt nur noch die Peitsche gefehlt, dachte ich bei mir. Ich hätte sie ihr aus der Hand gerissen und die beiden Damen vielmehr Dämlichkeiten damit verdrescht. In echt.