Endlich wieder frei atmen

Ganz ehrlich - ich habe resigniert und bin zugegeben ´deprimiert`.Aber nicht nur meine Seele reagiert auf diese verhassten Maske(n) – meine Gesichtshaut zeigt seit Monaten Reaktionen wie rote Flecken, immer wieder kehrende Ausschläge und Pickel, eingerissene Mundwinkel. Meinem Mann geht es ähnlich – sein Gesicht ist voller roter Flecken, welche von einer Hautärztin begutachtet und für behandlungsbedürftig diagnostiziert wurden. Wie die Behandlung aussieht? Teure, sehr teure Reinigungs- und Pflegeprodukte aus der Apotheke sollen die Rötungen lindern, was aber leider selbst nach regelmäßiger Anwendung noch keinen sichtbaren Erfolg brachte.`Abstand halten´ - das ist mir mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen, was ich vermutlich auch nach der Pandemie, sollte es tatsächlich eines Tages ein „danach“ geben, beibehalten werde.Ein Leben mit Maske kann ich mir allerdings nur sehr schwer vorstellen – oder eigentlich gar nicht. Ich darf gar nicht daran denken, dass ich in Zukunft auf maskierte mehrfach geimpfte Menschen treffen werde - was sind denn das für Zukunftsaussichten?! Sehr traurige, wie ich finde.