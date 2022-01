Ein Jahr ist er nun schon im Amt, der Präsident

Gedanken:

Joe Biden .. noch nie was von ihm gehört.

Quatsch. Nie hört man was über ihn, so sollte es heißen. Ich meine damit die Lästereien, wie bei seinem Vorgänger Trump. Die eine oder andere Randbemerkung vielleicht, wie zum Beispiel gestern und davor in der „Aktuellen Stunde“ – aber ehrlich gesagt, nach dem Lästermeer kaum noch wahrnehmbar. Ich höre da gar nicht mehr hin und war eh schon immer der Meinung, es gibt im eigenen Land genug zu mokier´n.Apropos. Da fällt mir gerade wieder der „Monkey“ ein – also Leute verkneift euch Lästereien allgemein, egal über wen. Das ist diskriminierend und sollte nun wirklich nicht sein.Nun aber zum Präsidenten der Vereinigten Staaten, der durch den wirren Abzug von Afghanistan sich sicherlich nicht beliebt gemacht hat.Was hat er denn eigentlich so geleistet, der alte Mann? Dass er es nicht geschafft hat, innerhalb eines Jahres das zerstrittene Land zu versöhnen .. Das hätte niemand schaffen können, und wär´ man auch noch so gewandt.In der Beliebtheitstabelle steht, wenn es denn so eine gibt, dass es mit Biden treppabwärts geht. Muss man sich da nicht fragen, warum es mit Biden bergab geht? Nun gut – mit stolzen 79 Jahren hat der Mann sein Alter, ein Alter, von dem ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt so alt werde.Mama wurde 79 .. dann war aus die Maus.Aber – Alter spielt ja in der heutigen Zeit keine Rolle mehr (s. unserer fleißigen Rentner), außerdem stärkt die Vize-Präsidentin, Kamala Harris, seinen Rücken, der kein bisschen krumm ist. Der Mann, der Präsident, steht am Pult wie eine „1“ und macht dabei eine absolut gute Figur. Vielleicht schafft er es ja sogar, so fit wie er sich gibt, noch einen Sprung nach oben zu machen, wenn auch die Jahres-Bilanz eher was anderes befürchten lässt.Denke man nur an den letzten Sommer zurück, wo Präsident Biden den 4. Juli zum Tag der Unabhängigkeit vom Corona-Virus erklärte. Ohoh ..wenn das nicht ein bisschen zu forsch war. Die Omikon- sowie die Delta-Variante schlugen mit aller Kraft zu, was zu Rekordzahlen bei den Ansteckungen führte.Was noch so zu Ansteckungen führt, das wissen wir ja, um mal vor der eigenen Haustür zu kehren. Hierzulande spricht man von Querdenkern und Aluhutträgern und so ..Drüben sind es die Konservativen, die sich querstellen, gegen die Masken- sowie Impfpflicht sind. Aber da ist auch der oberste Gerichtshof, der eine Anordnung der Biden-Regierung zu einer Testpflicht in großen Unternehmen geblockt bzw. blockiert haben soll.Und was ist mit der wirtschaftlichen Entwicklung im Land? Kann man nach einem Jahr Regierungszeit schon einen Aufwärtstrend feststellen? Gelesen habe ich, dass ein von Biden aufgelegtes Corona-Hilfspaket dazu beigetragen haben soll, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Mit dem Erfolg, die Arbeitslosenquote sank. Great, könnte man meinen, wenn da mal nur nicht die Verbraucherpreise so fix gestiegen wären.Zur abbruchreifen Infrastruktur des Landes - dabei wird es wohl erstmal bleiben, unter Biden. Nicht etwa, dass er keinen Erfolg feiern konnte, mit der Verabschiedung eines billionenschweren „Paketes“ für die Sanierung der hinterweltlichen Infrastruktur des Landes - am Widerstand aus den eigenen Reihen soll alles gescheitert sein.Was ist eigentlich aus dem Waffenrecht geworden, ist das nun verschärft worden oder dann doch lieber nicht? Und überhaupt – was ist mit der Auslandspolitik? Während der Westen den Blick auf Russland richtet und einen Einmarsch in die Ukraine befürchtet, befürchtet der Pentagon die russische Offensive. Okay – Mr. Präsident. Und nun? Was will er tun?Für den Fall, dass ich hier Fakten unkorrekt wiedergegeben habe, bitte ich um Berichtigung. Myheimat ist mit Intellektuellen und Urteilsfähigen gut besetzt ….