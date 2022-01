Du bist, was Du isst

Stimmt, das bin ich tatsächlich - aber richtig scharf kann ich auch sein, womit ich scharf gewürztes Essen mein ´.Offen gestanden - manchmal würde ich mir echt lieber auf die süße Zunge beißen, statt schon wieder so ganz nebenbei ein paar Süßigkeiten zu verbeißen.In der Regel vernasche ich täglich das eine und andere Stückchen Schokolade – aber mit den Wechseljahren, oder mittlerweile darüber hinaus, hat sich der Konsum leider nicht verringert.Egal ob Torte, Kuchen, Eisbecher mit Sahne und Schokosoße, frische Waffeln mit Kirschen und Sahne und Eis .. ich putz mir alles weg. Ja-ne .. nicht auf einmal.Worauf ich aber hinaus will – auf die guten Vorsätze. Viele Menschen haben sich für das Neue Jahr vorgenommen, sich besser und gesünder zu ernähren.Und? Was ist denn besser und sooo gesund? Viele Obst- und Gemüsesorten gehören eh schon immer auf meinen Speiseplan, ebenso mageres Fleisch und Fisch natürlich auch. Besonders nach den üppigen Tagen.Worldwide heißt es , egal wo man im Web auch nachschlägt, gesünder lebt man, wenn man weniger Kohlehydrate zu sich nimmt. On top of this wird behauptet, dass man durch den Verzicht auf Kohlehydrate ziemlich schnell abnimmt. Aber mal unter uns, ein Leben ohne Pasta, Pizza, Brot und Kartoffeln und Zucker selbstverständlich, geht das überhaupt?Kurzweilig wäre die Umstellung auf eine kohlehydratarme Ernährung für mich denkbar und durchführbar, gleichzeitig aber auch ganz ehrlich gesagt furchtbar.Also - wie ich mich auch drehe und wende, ich meine jetzt vor dem Spiegel, eigentlich sehe ich für mein Alter noch recht knackig aus – wenn es auch hier und da schon mal knacken tut,-)