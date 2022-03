Drosten hat sich verabschiedet

Updates zum Virus, über den wir ja jetzt bescheid wissen, vor allem, dass er ständig mutiert, erfahren wir nicht mehr von Herrn Drosten, der den Medien stets zugewandt war. Sondern? Ja über die Medien - denke ich mal.Sollte es allerdings Informationsbedarf geben, werden wir sicherlich wieder von ihm hören.Nun ja – irgendwann muss ja auch Normalität eintreten.Die Maskenpflicht entfällt also. Die Maske, stets m-ein treuer Begleiter, trage ich immer bei mir und vorschriftsmäßig nicht unter der Nase. In jeder Jackentasche finde ich sie vor und mindestens eine Reserve-Maske habe ich in der Handtasche und mehrere im Handschuh-Fach unseres Pkw´s, welches wir übrigens als Masken-Fach umbenannt haben. Nur so aus Jux.Ja – ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ausgerechnet jetzt, wo die Inzidenzzahlen steigen und steigen, die Maskenpflicht sich dem Ende zuneigt.Ich bin ehrlich. Andererseits bin ich auch froh darüber. Die armen Menschen aus den Kriegsgebieten mit einer wedelnden Maske zu begrüßen .. oh neeeee. Obgleich, wenn der „Gegenüber“ eine Maske trägt, müsste er ja eigentlich so gut wie geschützt sein. Ach egal.Der Virus mutiert, wie das Viren nun mal so an sich haben - offenbar zu einem nicht so aggressiven. Würde sonst bei steigender Inzidenz die Maskenpflicht abgeschafft?Also ich persönlich finde es klasse frei entscheiden zu können, wo und wann ich Maske trage und wo nicht.Ciao-Ciao Maskenpflicht - bis bald,-)