Die Spielzeug-Kiste

Was ist denn bloß mit der Muttergesellschaft vielmehr Gesellschaft los? Kein´ Bock mehr auf Sex – auf Handschellen und Fesseln, auf Partnertoys und auf dieses eigenartige Pipapo für den .. ähm .. und so?Zuerst war es die Gummi-Industrie, die wegen geringer Abnahme von Verhüterlis auf dem Schlauch stand – und prompt zieht auch schon die Sex-Industrie hinterher. Also wenn das nicht ein ganz deutlicher Beweis für die ansteigende Unlust, für die Alibilibido (oder so) ist, dann möchte ich das Corpus Delicti sehen, welches als Beweis-Stück der Lustlosigkeit dieser gegenübersteht – oder so ungefähr. Ich bitte um Entschuldigung für meine per.. -quatsch- prekäre Art mich auszudrücken, leider kenne ich mich mit dieser Materie, um nicht zu sagen „Problemstellung“, nicht so aus.Aaaber, und nun kommt´s, vielleicht ist dies ja auch genau der Punkt oder G-Punkt, den man(n) angehen sollte. Angedeutet sei hier die Stellung oder besser gesagt die L-m-a-A-Einstellung in der Partnerschaft, die sich wie ein Virus auszubreiten scheint und welche dringend ausgemerzt gehört. Nötigenfalls unter Verwendung ent- bzw. ansprechender Hilfsmittel.Also – nix wie ran, an die Hilfsquellen. Zahlreich wie sie im Internet vertreten sind, wird sich ein passendes Spielzeug finden, ganz bestimmt.