Dass vor jedem Haus eine Holzbank die Wand schmückte, war nicht ungewöhnlich. Irgendwie machte dieses Bild einen sittsamen Eindruck, besonders wenn Mama mit der Nachbarin über Strickmuster klönte oder Schnittmuster austauschte. Der mit Wolle-Ballen und Stricknadeln gefüllte und unter der Bank verstaute Weidekorb vervollständigte das mir so vertraute Bild, sowie die klangvoll klappernden Stricknadeln. Es machte mich als Kind unbeschreiblich glücklich, wenn ich beim Spielen mit Nachbars-Kindern sie in unmittelbarer Nähe wusste. Mit einem herrlichen Gefühl der Geborgenheit lief ich ständig zu ihr hinüber, sie schnell nebenbei einmal zu drücken oder mir ein Küsschen auf die Wange einzufangen. Mutti war mein Ein und Alles, ganz besonders wenn der geliebte Vati auf der Zeche arbeitete und mir sein Wegbleiben so unendlich lange vorkam. Aber sobald ich von weitem auch nur das leiseste Geräusch seiner Fahrradklingel vernahm, waren sie, die Spielkameraden und der Sandkasten uninteressant. Freudestrahlend rannte ich ihm mit der Geschwindigkeit eines Kometen entgegen, um mir bloß nicht die Fahrrad-Runde um den Häuserblock in der „Zunftwiese“ entgehen zu lassen.Fast schon wie ein Ritual handhabten wir die Begrüßungszeremonie, welche grundsätzlich am Küchentisch auf seinem Schoß endete. Ihm beim Essen Gesellschaft zu leisten und vom Eintopfgericht immer wieder kosten zu dürfen, empfand ich als das Größte. Dabei war es keine Seltenheit, wenn er vor lauter Müdigkeit einfach über dem Teller einnickte.Wie oft rufe ich mir die milden Sommerabende ins Gedächtnis, an denen meine Eltern vor dem Haus auf der Bank mit Freunden und Nachbarn saßen und sich unterhielten. Oft platzierte sich mein Vater auf dem weißlackierten Küchenstuhl mit selbst genähtem Stuhlkissen, während Mama auf der winzigen Treppe zum Hauseingang saß und den Nachbarn die Bank überließ. Manchmal spendierte sie ein Gläschen „Aufgesetzten“, der Gemütlichkeit halber. Wie viel Verständnis und Behaglichkeit von diesem Miteinander ausging, ist heute, glaube ich, kaum noch nachvollziehbar. Mit dieser Aussage will ich auf keinen Fall den Anschein erwecken, vom Realitätssinn verlassen worden zu sein oder gar die Behauptung aufstellen, es hätte niemals so richtig gefetzt. Oh doch, mir ist vollkommen bewusst, dass auch damals Machtkämpfe ausgetragen oder Nachbarschaftsstreitigkeiten beim Schiedsmann geschlichtet wurden.Gegenüber der heutigen Zeit, wo einer den anderen mit aller Macht versucht zu überbieten und das Materielle vordergründig ist, fiel es damals nicht so schwer, versöhnend aufeinander zuzugehen. Dass Neid, Hochmut und Arroganz unser heutiges Leben bestimmen, wird leider immer öfter durch meterhohe Lebensbäume an Gartenzäunen und Grundstücksgrenzen deutlich gemacht. Sicherlich erklärt dies auch, warum die Bänke vor den Häusern keine oder immer seltener Sitzmöglichkeit bieten, stattdessen kostspielig und aufwendig komplett mit Dekoartikeln besetzt sind.