Dicke Lippe oder Ist Botox paradox?

So eine Lippenwulst, die so gar nicht an einen Schmollmund erinnert, kann doch nicht erstrebenswert sein .. ich denke, Ihr wisst schon was ich mein´?!Ich meine, schauen wir uns doch nur mal den Modedesigner Harald Glööckler an - oder Bilder von anderen unmöglichen Lippenaufspritzungen. Da schaut man doch gleich wieder weg, so gruselig schaut das aus. Also aus meiner Sicht ist das, was da als Schönheitswahn bezeichnet wird, der blanke Wahnsinn.Wie seht Ihr das eigentlich .. mit der dicken Lippe? Ich denke, reden kann man doch mal drüber, oder?