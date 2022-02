Corona, Krieg, Kinder

Die Vorfreude auf den bevorstehenden Frühling ist getrübt – und das geht bestimmt jedem so. Wie kann man frohen Mutes in die Zukunft blicken, wenn das Unbegreiflichste nahe der eigenen Haustür geschieht?Krieg in Europa - man mag es kaum aussprechen, geschweige denn darüber nachdenken.Meine Enkeltochter kam gestern zu mir, kuschelte sich an mich und meinte `Oma, ich habe Angst. Ganz dolle Angst´. Während ich das hier niederschreibe, mir quasi von der Seele schreibe, stehen mir die Tränen in den Augen.Meine Enkelin wird 12 Jahre alt und zeigt gesteigertes Interesse für Politik. Aber nicht erst seit kurzem – vor 2 Jahren schon war mir ihr Interesse aufgefallen.Besonders mit Opa unterhält sie sich gerne über politische Themen. Beim Thema „Krieg in Europa“ .. tja .. „Wie erkläre ich es meinem Enkelkind“ .. stand auf seiner Stirn?Da jede Frage eine Antwort verdient – beantwortete „Opa“ ihre Fragen .. „kindgerecht“.So wie es aussieht, ist Putin nicht mehr davon abzubringen, die Ukraine einzunehmen, war ja auch schon lange geplant.Und was macht Deutschland? Deutschland kümmert sich um alles in Welt – nur nicht um uns selbst, ums eigene Land.Aber – was würde es nützen, wenn wir mit einer wehrfähigen Armee aufwarten könnten? Putin droht mit Nuklearwaffen, die er stolz in seiner Schatzkammer bunkert.