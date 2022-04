Bundestag hat abgestimmt

(Gebe hier nur -hoffentlich richtig- wieder, was ich gelesen habe).Tja – das hat der Bundestag nun davon. So viele Abgeordnete braucht kein Mensch oder Land. Vor allem, wenn sie nicht einer Meinung sind. War natürlich nur Spaß … das mit der Einheits-Meinung ,-)Ich persönlich finde es gut, dass aus der Impflicht nichts geworden ist. Jeder Mensch kann also selbst für sich entscheiden, ob er sich injizieren lässt. Vertreter vom Volk, oder Volksvertreter, die meisten zumindest, haben nach ihrem Gewissen gearbeitet und entschieden die Impflicht abgelehnt...ein kleiner Schlenker .. die Maskenpflicht ist ja auch gefallen. Kann man gut auf Parkplätzen und Gehwegen, an Zweigen und Ästen sehen, wie sehr sich die Menschen nach Befreiung sehnen. Na gut – nicht alle. Befinden sich ja immer welche darunter, die dann doch lieber auf Nummer Sicher gehen und statt der herkömmlichen Maske eine FFP2-Maske überzieh´n, bevor sie in den Rewe-Laden geh´n. Schließlich will man sich vor denen schützen, die frank und frei den Laden ohne Maskierung betreten.Mal schau´n wie lange das mit der Maskenfreiheit gut geht ..