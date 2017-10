Bald ist es wieder so weit ..

Besonders auffällig sind die Grünstreifen an den Parkplätzen, die man eigens der Einsäumung (nicht Einsäuung) angelegt hat. Von Otto UNormalverbraucher nicht selten komplett zugemüllt, grenzt deren Gleichgültigkeit nahezu an Abgestumpftheit und diese wiederum an Unvernunft und Einfältigkeit. Der Übergang in Bequemlichkeit, die in absolute Faulheit endet, ist dabei nahtlos.Was da alles in der Grasfläche landet, oder in der Rand-Bepflanzung, will man schließlich nicht mit nach Hause nehmen, geschweige denn im schicken Wagen haben. Und da der Weg zum Papiermüll bzw. Restmüllbehälter viel zu weit, wird direkt vor Ort entsorgt.Die Fahrlässigkeit, insbesondere der LKW-Fahrer, steht ihnen in drei Großbuchstaben quasi auf die Windschutzscheibe um nicht zu sagen Stirn geschrieben. Da wird bei Nacht und Nebel am Autobahn- sowie Landstraßenrand Müll und Unrat beseitigt, der zusammen mit anderem Sondermüll im Unkraut untergeht. Aber wehe, wenn der Nebelschleier nach Auflösung die Cafe-to-ghost Becher freilegt und gruselig das verdeutlicht, was man im Grunde als SAUerei versteht .. ja, dann .. dann versteht man meiner Ansicht nach die Welt vielmehr die Menschheit nicht mehr..