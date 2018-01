BAirlin - du bist so sonderbar ..

Wenn für mich auch nicht nachvollziehbar, dass man bereit ist, für Schokiherzen 300 Euro hinzublättern .. offenbar gibt es Menschen, mit und ohne Höhenflug, die bieten sogar mehr.„BAirlin – die versteigern aber auch alles“, geht mir als Werbeslogan durch den Kopf .. und ich muss über die Höchstgebote schmunzeln.Wie sehr muss man an einer Flugzeuggesellschaft hängen, dass man für Süßes wie Nippes so tief in die Tasche greift? Sicherlich sind es die Erinnerungen, die damit in Verbindung stehen, anders kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen.Ja, und was ein echter BAirliner vielmehr richtiger Liebhaber ist, der schafft für so einen ausgedienten Flugzeugsitz (im Wohnzimmer) Platz. Ich persönlich weiß da von Einem, der liebend gerne seinen RelaXXL-Sessel von „SchIKEA“ für diesen spAirlichen Sitz tauschen würde – aber mal ehrlich .. wer macht das schon?!Dies jetzt bitte aber nicht in falschen Hals bekommen. Immerhin war ich auch schon das eine und andere Mal Passagier der Airberlin. Zwar ist das schon etwas länger hAir ..sorry.. her, aber an die leckeren Schoki-Herzen kann ich mich noch recht gut erinnern, die ich mir, ohne hier Schleichwerbung machen zu wollen, vollkommen unbedacht - also bLindtlings nacheinander wegputzte. Ja – großzügig waren sie damals, die netten Stewardessen auf jeden Fall. Während des Fluges bekam man etwas zu essen und es galt als nicht vermessen, die Flugbegleiterin zu beordern und Alkohol anzufordern. Was ich meine .. ich erinnere mich noch ziemlich genau an den unter Alkohol sitzenden Passagier hinter mir, der auf Bitten oder Drängen wahrhaft noch Nachschub bekam. Erst später wurde mir bewusst, dass die Stewardess es nur gut mit den Mitreisenden meinte, denn auf diese Weise legte sie den Lärmenden lahm.Nun denn, Air Berlin ist lahmgelegt - ein „Name“, der nur noch als Schokolade auf der Zunge zergeht oder in HAirzform in irgendeiner Vitrine zur Schau liegt - was immer noch besser ist, als dass es unbeachtet herum´fliegt`.