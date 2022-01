Das kann ich mir doch unmöglich einbilden, dass die Schulhöfe damals gepflegter waren .. gegenüber heute.Hier mal m-ein Zeitsprung.An seinen grauen Kittel erkannte man "unseren“ Hausmeister schon von weitem. Aus den Kitteltaschen lugte ständig irgendwelches Werkzeug hervor, das Bild habe ich noch vor Augen. Na ja .. auf jeden Fall ein allzeit beschäftigter Mann, es gab immer was zu tun und zu reparieren. Seine Frau war für die Reinigung der Klassenzimmer zuständig und für das Sanitäre. Nebenbei bemerkt - an verstopfte WC´s erinnere ich mich nicht – dafür aber an hässliche.Das Hausmeister-Ehepaar, welches seinerzeit im Schulgebäude eine Wohnung zur Verfügung gestellt bekam, traf man quasi immer an. Den Hausmeister auf dem Schulhof mit einem großen Straßenbesen, der ständig in Bewegung war. Den großen Besen mit den roten Borsten meine ich, ja klar. Die Hausmeisterin fegte über die Flure, im wahrsten Sinne des Wortes, in Windeseile .. mit ihrem Staubbesen.Wie auch immer .. das Ehepaar war zu uns Schul-Kindern immer freundlich. Manchmal erzürnte sich der Hausmeister, wenn er sich nach den auf dem Schulhof verteilten zusammengetretenen Milch- oder Kakaotüten bücken und Tüten aus dem im Gebüsch fischen musste.Gestern, auf dem Nachhauseweg, ich wählte der Abkürzung halber den Weg über den einstigen Schulhof, konnte ich meine Enttäuschung über die Zustände, die dort auf dem Schulhof der jetzigen Grundschule/Kita herrschen, kaum verbergen. Nun - was soll ich sagen. Echt traurig.Und was ist mit den Kindern? Na, die stört´s halt nicht.