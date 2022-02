Apropos Po

Was dem einen als Steiß bekannt ist, geht dem anderen, in der Formulierung zumindest, absolut nicht am Hintern vorbei. Bezeichnungen wie Pöter, Podex, Allerwertester usw. gehören zur Umgangssprache, wobei der „Popo“, klangvoll ausgesprochen, mit langem "oooo" am Ende, absolut liebreizend anzuschauen ist .. wenn er nicht gerade auf einemsitzt.Verständlich, dass ein knackiger Po begehrenswert ist, schließlich fühlt sich ein fester Muskelstrang wesentlich anziehender an als ein erschlaffter, wofür man schließlich nichts kann. Wie dem auch sei - ob nun maskulin oder feminin, straffe Pobacken laden förmlich zum Hinsehen, wenn nicht sogar zum Anfassen ein.Nicht etwa, dass ich hier auf den Po .. ähm .. Putz hauen will, aber aus meiner Sicht ist das weibliche Gesäß formvollendeter als das männliche. Stimmt doch?? Schau man sich doch nur mal die Anatomie des verlängerten Rückens beim Manne an. Viel zu weit nach unten hin ist der Beginn. Da, wo man schon gar keinen Po mehr vermutet, zeichnet sich letzten Endes (im wahrsten Sinne des Wortspiels) eine kleine Rundung ab, die eher als minimale Wölbung hervorkommt. Da fragt man sich doch, ob sich das überhaupt lohnt .. hinzuschauen, geschweige denn die Hand zu heben, um einen freundschaftlichen Klaps auf den kaum sichtbaren Po zu geben?!Wie gut, dass wir da so richtig was ImPosantes hin- bzw. vorzuhalten haben, wir Frauen, und uns in die engsten Jeans-Hosen hinein trauen ,-)