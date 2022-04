Ich muss sagen, ich bin beeindruckt von der Frau, der ersten Frau in 150 Jahren an der Spitze des Auswärtigen Amtes.Nicht nur, dass sie bildhübsch ist, wie ich finde, und Attitüde vorweist, Annalena zeigt was sie drauf hat.Ganz ehrlich - ich bin richtig regelrecht überrascht - und glaube, dass Annalena Baerbock eine richtig gute Wahl war, wenn auch der Amtsantritt als Außenministerin von Skepsis und Zweifel begleitet war.Wie seht ihr das?