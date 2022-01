Angst vor der Nadel?

Gemeint sind nicht die Querdenker, Aluhütler oder wie auch immer Impfgegner bezeichnet werden. Gemeint sind, ich sach ma ´ ganz normale Schissbuxen .. wie du und ich.Ganz ehrlich - Schiss vor der Nadel hatte ich noch nie, dafür aber – nein, nein, keine Phobie, vielmehr mache ich mir Sorgen über die Auswirkungen der Pandemie. Die Angst vor einem schweren Krankheitsverlauf steht mir zwar nicht auf der Stirn geschrieben, aber die Vorstellung an eine Behandlung auf der Intensivstation hat mich schon an die Nadel getrieben. Aber auch dem bisschen Freiheit wegen, man will ja schließlich auch noch leben.Wie gut, dass meine eingebaute Blockade funktioniert und ich nicht ständig darüber nachdenken muss, wie mein Körper wohl in ein paar Jahren auf die gespritzten Seren reagiert. Na ja - man wird sehen, ob das Immunsystem auf die Serie von Injektionen anspringt oder sich vielleicht komplett ausklingt...aber noch was zu den Impfunwilligen, die offensichtlich kein Vertrauen in die Corona-Politik haben. Kann man es diesenMenschen eigentlich verdenken, wenn sie Politikern nicht die geringste Gläubigkeit schenken?Ja, zugegeben - ich mache mir so meine Gedanken .. über dies und über das, auch über Prof. Dr. Hockertz, der wie ein Schwerstverbrecher behandelt wurde - sowie über das Verunglimpfen des anerkannten Arztes und Wissenschaftlers, Dr. Bhakdi. Kommt schon ein wenig rüber wie Diffamierung der Demokratie ...