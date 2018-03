Ich hab mir da mal so meine Gedanken gemacht .. und über den alten Schweden nachgedacht. Wenn die Aussage „Alter Schwede“ für „Begeisterung“ steht, habe ich mir so überlegt, könnte ein „Alter Grieche“ doch bestimmt auch für etwas stehen .. zumindest könnte er sich eingestehen, ganz schön alt für sein Alter auszusehen.Zu den geizigen Schotten fällt mir ehrlich gesagt nichts mehr ein .. oder Moment mal, da fällt mir gerade ´ne lustige Schote ein:Lustig, was?Okay, das war das.Urtypisch für den süddeutschen Raum ist die grassierende Redewendung, der Bayer sei ständig Bavaria-Blue. Stimmt nicht, behauptet der Bayer, und dass diese üble Nachrede als gemeine Unterstellung auf keine keine Kuhhaut ginge.Ja mei - welche Redensarten gibt es noch? Holla die Waldfee (spanisch: hola – englisch: hallo) ist eine der gebräuchlichsten. International angewandt hat diese Mundart quasi die gleiche Bedeutung wie der „Alte Schwede“, der sich besonders in Deutschland durchgesetzt hat und großer Beliebtheit erfreut.Aber was ist mit den Schweden? Wie halten die es mit der Begeisterung .. für uns? Ich hoffe nicht, dass die uns alle für kleine Heimwerker halten - oder noch schlimmer, für Stuben-Hocker von Ikea .. oder annehmen, wir ernähren uns ausschließlich von Köttbullar. Alter Schwede, dafür mögen wir viel zu gerne den guten alten Döner, oder?