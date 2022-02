Wer ist KÖNIG oder KÖNIGIN DES DSCHUNGEEEEEEEEEEEEEEEELS?

Na prima. Um den ehrenvollen Königs-Titel hat sich Filip wirklich verdient gemacht.Die 15. Ausgabe von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ ist gelaufen. Der 27jährige Filip Pavlovic hat die Sympathie der Zuschauer gewonnen und ist König des Dschungeeeeeeeeeeeels. Ops, Entschuldigung, aber ich habe immer noch die starke Stimme von Daniel Hartwich im Ohr.Ja – ich habe wahrhaft ein paar Sendungen verfolgt und muss sagen, ich habe mich nicht „nur“ amüsiert. Da waren auch ein paar Szenen, sogenannte Dschungelprüfungen, wo ich echt wegschauen musste. Besonders geekelt hat mich die Prüfung, wo Eric Stehfest, im früheren Leben einmal ein gestandener Ritter, mit dem Mund nach Maikäferlarven schnappen und diese verzehren musste – oder sollte. Mit dem Spruch „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ hätte er nicht zur Prüfung antreten brauchen. Aber was tut ein gestandener Mann nicht alles, um nicht nur seiner Hexe, also seiner Ehefrau, die angeblich im früheren Leben einmal eine Hexe war, vor allem aber den Zuschauern zu beweisen, was für ein Kerl er ist beziehungsweise was für ein edler Rittersmann in ihm steckt.Und so war es dann auch. Eric verhielt sich ritterlich und schluckte alles, was ihm serviert wurde.Mit Pipi in den Augen und dem Geschmack von Kuh-Urin im Mund machte sich Eric auf den Weg zurück ins Camp, wo er freudig die Botschaft über seine geholten Sterne verkündete.Gut gemacht – aber was hat es ihm gebracht?Der Sympathiefaktor spielt eine wesentliche Rolle – und genau das, worum es den Zuschauern während der Staffel ging, hatte Eric längst verspielt.Mit seiner offenen und liebenswerten Art hat Filip die Zuschauer überzeugen können und den Titel gewonnen.