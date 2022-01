Von der Kunst der schönen Buchstaben

Beim Handlettering gilt: Jeder kann es lernen. Alles was man dafür braucht ist Zeit und die Bereitschaft, das kunstvolle Schreiben lernen zu wollen, denn das Gestalten von Buchstaben braucht Übung. Die Basis für das Handlettering bilden verschiedene Handlettering Alphabete. Vorlagen für die verschiedenen Handlettering Schriftarten gibt es online zum kostenlosen Download. Wer lieber mit anderen Menschen in die verschiedenen Techniken des Handlettering schnuppern möchte, kann bequem von zu Hause aus an Online-Workshops teilnehmen. Zum Katharina Hailom zum Beispiel bietet im Rahmen von Kreativzeit-Workshops meditatives Handlettering an. Der Vorteil eines organisierten Kurses für Einsteiger ist zudem, dass Materialien wie Papier, Brushpen, Fine Liner und Tinte im Kurspreis inbegriffen sind.