Also, mir liegt es fern, diesen "ganz netten" Tier- und Freizeitpark zu kritisieren.Dass er etwas in die Jahre gekommen scheint, wie man dem Freizeitpark so nachsagt, ist meiner Ansicht nach Ansichtssache.Er ist halt nicht soooo "modern" und "actionreich" wie diese Freizeitparks, die an Attraktionen (Geräte etc.) kaum zu überbieten sind.Wir fanden es auf jeden Fall prima, mein Mann, mein Sohn und mein Enkelkind ;-)