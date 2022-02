Papageiencafe Bochum - ein Ort zum Weglachen ..

Man kommt aus dem Lachen nicht heraus, wenn man erstmal die nicht gerade leisen Tierchen bei sich, am Tisch, auf der Schulter oder auf dem Kopf hat.Kaum, dass man im "Cafe" einen Platz zugewiesen bekommen (nach vorheriger Terminvereinbarung) und Platz genommen hat, kommen sie auch schon angeflattert - und stürzen sich auf das Leckerchen.Herrlich - einfach nur toll! Diese Vögel sind so was von verspielt und neugierig ..Viel Spaß beim Durchschauen meiner BildergalerieTipp: Papageiencafe Bochum, Infos kann man ausgooglen ,-)