Wenn man dem derzeitigen „Getratsche“ Glauben schenken kann, sucht demnächst nicht der Bauer eine Frau, sondern der Maurer.„Maurer sucht Frau“ - eine Doku-Soap für Maurer (-Gehilfen, -Gesellen, -Poliere und –Meister).Die neue Serie basiert nicht auf britischen Format, vielmehr auf kritischen - und soll quasi als Ablöse-Serie (Bauer sucht Frau) die Frau an den schwerstarbeitenden Mann bringen. Anders als bei „Bauer sucht Frau“, wo der Bauer s-ein Bauerntrampel, ´tschuldigung, Weib mit auf den Hof nimmt, holt der Maurer ein Mauerblümchen bzw. eine Mimöse zu sich auf den Bau. Natürlich nicht einfach so, sondern erst nachdem der Maurer seine Auswahl unter den Liebes-Briefen seiner Bewerberinnen getroffen hat. Das heißt, aus den eingegangenen Briefen sucht der Maurer zwei Frauen aus, die zwecks näheren Kennenlernens zum Richt-Fest eingeladen werden. Hier müssen sich die Maurer, Poliere etc. für eine Deern entscheiden, die später den Bauplatz mit ihm teilen und bearbeiten darf. Die angehende Maurer-Blume muss sich ganz klar zuerst einmal auf der Baustelle beweisen und versuchen, das Herz-Stück des Maurers, den „Berliner Mauerstecher“ zu erobern. Nach einer Woche getaner Schwerst-Arbeit gehen die Paare wieder getrennte Wege. Natürlich hofft das Mauerblümchen, dass der Weg für sie nicht in eine Sackkarre, opsala, Sackgasse führt und ihr Maurer-Polier nicht nur seine spitze Kelle auf Hochglanz poliert.So, dann wollen wir mal hoffen, dass die neue Sendefolge nicht auch wieder in die Kritik gerät und kein falsches Bild vom Maurer wiedergibt.