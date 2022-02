Das große Promibacken

Regelrechte Kunstwerke werden da von einer Jury streng (strenger am strengsten) bewertet, welche ich nicht selten um ihre Kostproben beneide.Wer die Fernsendung „Das große Backen/Promibacken“ verfolgt, der nimmt das bestimmt ähnlich wahr, oder?Also mir läuft wirklich jedes Mal das Wasser im Munde zusammen, wenn Betty und Christian Hümbs Gäbelchen für Gäbelchen die Kuchen beziehungsweise Torten kosten. Ich versuche mir dann vorzustellen, wie intensiv Lavendel wohl durchdringen mag und ob bei anderen natürlichen Aromen tatsächlich eine Geschmacksexplosion unter dem Gaumen stattfindet. Ja – ich weiß. Manchmal bleiben einem die Begriffe im Halse stecken – wenn beispielsweise bei dem einen ein krasses Feeling aufkommt oder ein anderer meint, dass er ein warmes Gefühl im Rachen verspürt, ein Kitzeln auf der Zunge bemerkt und prompt einen Orgasmus im Mund bekommt.In der gestrigen Sendung (9.Febr. 2022) kam ich über die kunstvollen Backwerke aus dem Staunen nicht heraus. Was Detlef Soost der Jury sowie den Zuschauern präsentierte .. eine wahre Meisterleistung!Was war so besonders? Also – die Torte sollte eine Insel darstellen, so forderte es die Jury – und Detlef überzeugte mit Kreativität und Geschmack.Hach – einfach unbeschreiblich was Detlef Joost sich da hat einfallen lassen. Beim Anschnitt der Insel-Torte platzte eine Fruchtkapsel in der Mitte, wobei die herauslaufende vollfruchtige Masse Lavamasse darstellen sollte. Schlecht zu erklären .. aber es sah fantastisch aus. Die Torte glich wirklich einer Insel – vor allem auch deshalb, weil mit viel Gelatine Meeres-Wasser nachgebildet und auf kein Detail verzichtet wurde. So konnte man sogar Muscheln und kleine Meerestiere unter "Wasser" erkennen.Hammer! Absoluter Hammer. So etwas habe ich noch nie gesehen. Und auch nicht gegessen. Schade ,-)