An heißen Tagen wie diese ..

Einfach nur mal frische Luft tanken und tief durchatmen, das war unser Anliegen.Ich mag besonders die Ruhrwiesen und den Leinpfad im Bochumer Süden. Nicht nur des idyllischen Landschaftsbildes wegen, die schönen Erinnerungen an meine Kindheit ziehen mich immer wieder dorthin. Betreut von den AWO-Frauen, verbrachten wir als Kinder unterhalb der Burg Blankenstein viele schöne Stunden.Bei Ankunft mit dem Reisebus gab es für jedes Kind eine kleine Flasche Milch und ein Milchbrötchen. Das Mittagessen, welches von Helferinnen „frisch“ zubereitet wurde, wurde im „Kameradschaftsheim“ eingenommen.Heute hat es uns echt umgehauen, wie es dort, in den geliebten Ruhrauen aussah. Ich vermute mal, dass Ehrenamtliche bereits am Werk waren, die ungeheuerlichen Hinterlassenschaften der Erholungssuchenden einzusammeln. Die Säcke vor den Müllbehältern ließen zumindest darauf schließen. Aber für alles, was sonst noch so von den „Besuchern“ zurückgelassen wurde, fehlen mir einfach die Worte.Mein Mann und ich sind traurig, mehr als traurig über die katastrophalen Zustände, die hier im Lande herrschen. Die Einstellung vieler Menschen zur Natur ist einfach nicht nachvollziehbar und wir fragen uns immer und immer wieder, warum kein „Personal“ konsequent Kontrollen zum „Naturschutz“ durchführt. Mittlerweile dürfte der Stadtverwaltung doch nicht entgangen sein, dass besonders an Tagen wie diese bzw. an heißen Sommer-Tagen die Ausflugsorte „belagert“ sind.Ganz ehrlich – mein Rentenalter habe ich mir anders vorgestellt.Nebenbei bemerkt – auf den Fotos kommt es gar nicht so rüber, wie es in Wirklichkeit dort aussieht.