Adam be-sucht Eva

Neugierig wie ich bin bin, wollte ich da mal reinschau´n, in die RTL-Sendung „Adam sucht Eva“ - nur hat mich das ehrlich gesagt nicht umgehau´n.Ich mein´- anschau´n kann man sich das ja mal, das eine und andere Geschlechts-Teil, aber dann muss auch gut sein. Obgleich – angesichts der (splitternackten) Tatsache, dass die Geschlechter beziehungsweise Geschmäcker unterschiedlich sind, kann es natürlich auch sein, dass der eine oder die andere ZuschauerIn in Fahrt kommt.Na ja – wenns denn so kommt .. muss ja jeder selbst am besten wissen, was sich lohnt .. zu gucken. Ich hab ja auch nicht weggeguckt. Im Gegenteil. Gemeint ist jetzt nicht das Hinterteil, das geht mir offen gestanden am Hintern vorbei. Sehen wollte ich eigentlich nur die OP-Narben von Frau Blanco, an ihren Beinen und am Po.Apropos blanker Po. Patricia, die Glückliche, durfte sich ihren potenzsicheren, ops – Versprecher, potenziellen Traummann aus drei Kandidaten herauspicken. Mit ihrem Auserwählten, einem Muskelmann Adam mit Tattoo am Po und auch anderswo, durfte sie eine Nacht, nackt natürlich, auf der Nachbarinsel verbringen.Dort vom Sender hingetrieben durften sie selbstverständlich auch intim werden .. wenn sie denn wollten. Und ob – ich meinte, und ob sie nun wollten oder lieber nicht, das hab ich nicht so mitbekommen. Stattdessen habe ich mir eine Mütze Schlaf (nein-nein, nicht meine Schlafmütze) genommen ,-)