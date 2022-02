Abschied von myheimat.de

Hiermit möchte ich kundtun, dass ich mich von myheimat.de verabschiede.Der Grund für meinen Entschluss sind Kommentare von zwei Teilnehmerinnen, die ich als unverschämt, frech und geschmacklos wahrnehme .. und demzufolge auch schon mal entsprechend auf die Provokation reagiere.Da sich diese Personen auf ihre Art und nur zu „bestimmten“ Themen von mir „äußern“ , direkt nach dem Posten äußern, werde ich den Verdacht nicht los, dass eine Absicht dahinter steckt.Unter einem Beitrag uferten Unverschämtheiten sogar derart aus, dass die Myheimat-Redaktion einschreiten und Kommentare löschen musste.Unter meinem letzten Beitrag zu der Fernsehsendung „Dschungelcamp – Ich bin ein Star, holt mich hier raus“, stellte ich wieder mal Kommentare fest, die aus meiner Sicht nur der Beleidigung dienen sollen und mit einem Meinungsaustausch absolut nichts zu tun haben.Ferner will ich mich nicht mehr dazu verleiten lassen, Kontra zu geben.Alles Gute und vielen Dank für das mir entgegenbrachte Interesse an meinen Beiträgen und besonders an meinen Fotografien. Macht´s gut undHildegard